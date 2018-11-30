Kötü beslenme sigaradan daha tehlikeli

Dünya genelinde beslenme koşullarını araştıran Küresel Beslenme Raporu’na göre, sağlıksız veya yetersiz beslenme dünya nüfusunun önemli bir kesimi için ciddi bir sorun.







194 ülke üzerinde yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, kötü beslenmenin küresel ölçekteki maliyeti her yıl 3,5 trilyon doları buluyor.





Halkın dörtte birinin “klinik obezite” denilen şişmanlık hastalığından muzdarip olduğu ABD’de ise obezitenin maliyeti yıllık 500 milyar dolar.





Araştırmaya göre, her ülke kötü beslenme alışkanlığıyla mücadele ediyor, ancak ülkelerin çoğunun yetişkin obezite, diyabet, anemi ve çocuk sağlığı alanlarında 2025 yılına kadar ulaşmayı amaçladıkları hedeflere erişmesi zor.





Uzmanlar bu alandaki ilerlemenin “kabul edilemeyecek derecek yavaş” olduğunu düşünüyor.





Raporda, her 5 ölümden birine kötü ya da yetersiz beslenmenin yol açtığı belirtildi.





Sağlıklı beslenme hedeflerine ulaşılabilmesi için yiyecek reklamlarına sınırlama getirilmesi ve okullarda sağlıklı atıştırmalıkların özendirilmesi gibi önlemlerin artırılması gerektiği belirtilen raporda, bu doğrultuda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 2012 yılında hayata geçerilen projenin obezitenin önlenmesinde olumlu sonuçlar almaya başladığı kaydedildi.







Sigaradan daha tehlikeli





Araştırmayı yürüten Johns Hopkins Üniversitesinden Jessica Fanzo, beslenmenin dünya çapında gerçekleşen hastalık ve ölümler için hala en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor. Fanzo’ya göre, hava kirliliği ve sigaraya bağlı ölümler beslenmeye bağlı ölümlerin gerisinde.





Fanzo, “Yediğimiz şeyler bizi öldürüyor. Beslenme sistemimizin yeniden düzenlenmesi için bir şey yapılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.





Bilgi eksikliği, besleyici gıdaların pahalılığı ve tedarik zincirlerindeki beceriksizlik kötü beslenmeye katkı sunan faktörler arasında olduğunu belirten Fanzo, beslenmenin hastalıklara karşı bağışıklıkta ve zihinsel kavrayışta çok önemli olduğunu kaydetti.