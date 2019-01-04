Köprü geçiş ücreti 71 TL’den neden 103 TL’ye çıktı

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine yapılan yüzde 45'lik zam Türkiye'nin gündemine oturdu. Köprü'nün işletmecisi olan Otoyol AŞ'nin Genel Müdürü Bülent Esendal sozcu.com.tr'nin sorularını cevapladı









2 OCAK 2018 KURU İLE 2 OCAK 2019 KURU ARASINDAKİ FARK

Esendal açıklamasında bankalara dövizle borçlarının olduğunu köprünün fiyatının dolarla belirlendiğini anlattı. Esendal 2 Ocak 2018 tarihinde dolar kurunun 3.77 olduğunu ifade ederken 2 Ocak 2019 tarihi için geçerli dolar kuru olan 5.2810'u baz aldıklarını ve ortaya bu zammın çıktığını söyledi.





Esendal, “Bilindiği üzere, Yap – İşlet – Devret projeleri kapsamındaki köprü, otoyol ve tünel geçişlerinin fiyatlarının belirlenmesi, görevli şirketler ile bu projeleri ihale eden devlet kuruluşları arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında belirlenmektedir. Bu büyüklükteki projelerin uzun vadeli finansmanı, ancak, uluslararası piyasalardan ve döviz cinsinden sağlandığı ve bu finansmanın temin maliyetleri dahil olmak üzere tümünün vadesi dahilinde geriye ödenmesi gerektiği için ücretlendirmenin de aynı döviz cinsi üzerinden yapılması zorunlu olmaktadır. Aksi taktirde, temin edilen finansmanın geriye ödenebilmesi mümkün değildir” diyerek kredi ödemelerine vurgu yaptı.





‘ÜCRET BELİRLENMESİNDE BİR MÜDAHALEMİZ YOK’

Otoyol AŞ'nin veya ortaklarının ücret belirlemesinde karayolları ile yapılan işletme sözleşmesi gereği bir dahli olmadığını anlatan Esendal, “Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü ile işin yapımına ve işletilmesine yönelik olarak imzalanan sözleşme gereğince görevli şirketin ya da ortaklarının ücret belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir müdahalesi de söz konusu değildir. İmzalanan bu Sözleşmede yeni ücretin belirlenmesi için, 2 Ocak günü için belirlenen T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksinin kullanılması tanımlanmıştır” ifadelerini kullandı.





KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL HESAPLANDI

Birleşmiş Milletler Tüketici Fiyat Endeksi ve dolar kuru hesabı ile köprünün fiyatının belirlendiğini anlatan Esendal, “2019 Yılı Osmangazi Köprüsü 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti = 71,75TL (2018 Yılı 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti) x 5,2810/3,7719 x 1,02564 = 103,03TL olarak hesaplanmıştır” diyor. Esendal Osmangazi Köprüsü ile yılda zaman yakıt ve emisyondan 600-650 milyon dolar arası tasarruf yapıldığını da iddia etti.