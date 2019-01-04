Almanya'da yüzlerce siyasetçiye siber saldırı

Berlin Brandenburg Radyo Televizyon Kurumu RBB'nin haberine göre, federal meclisteki yüzlerce milletvekilinin kişisel verilerine yönelik bir siber saldırı düzenlendi. Bilgisayar korsanlarının saldırılarından federal mecliste Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti olmak üzere tüm partilerin etkilendiği bilgisine yer verildi.





Bilgisayar korsanlarının, milletvekillerinin cep telefonu numaraları, kredi kartı bilgileri ve adreslerini internette paylaştıkları belirtildi. Siber saldırıdan, federal meclisteki siyasetçilerin yanı sıra eyalet politikacıları da etkilendi.





RBB, internette çok sayıda parti içi belgenin de sızdırıldığını belirtti. Korsanların internete sızdırdıkları belgeleri seçimine ilişkin belirli bir sistematik tutum gözlemlenmezken, saldırıyı düzenleyenlerin daha ziyade ele geçirdikleri her belgeyi ve veriyi paylaştığı belirtildi.





Belgeler arasında, parti üyelikleri için yapılan başvurulardan, üyelerin adres bilgilerine çeşitli veriler paylaşıldığına dikkat çekildi. Sızdırılan verilerin daha ziyade kişisel veriler olduğu ve aralarında güncel siyasi belgelerin bulunmadığı belirtildi.





Verilerin nereden ele geçirildiği ve belgelerin Noelden önce bir Twitter hesabı üzerinden internete sızdırılmaya başlanmasına karşın olayın takibinin neden yapılmadığı henüz netlik kazanmadı. Ele geçirilen verilerin ve belgelerin çok fazla olması nedeniyle tek bir noktadan ele geçirildiklerinden yola çıkılıyor. Siber saldırının arkasında kimin bulunduğu da yine henüz bilinmiyor.