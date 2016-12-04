Samanyolu Haber /Dünya / Köpeği kurtarmak için kanguru ile kavga etti /04 Aralık 2016 20:33

Köpeği kurtarmak için kanguru ile kavga etti

Avustralya'da kaydedilen görüntülerde kanguru yavru köpeğe saldırıyor

SHABER3.COM

Durumu gören köpeğin sahibi onlara doğru koşarak kanguruya yumruk atıyor. Bu görüntüler tam 2.5 milyon izlendi.

Avusturalya'da kırsal bir bölgede çekilen görüntülerde evcil bir köpekle kanguru kavga ediyor. Kanguru köpeğin boğazına sarılmış halde iken köpeğini kurtarmaya gelen sahibi onları ayırıyor.

Videonun en can alıcı kısmı ise burada geliyor. Adam, köpeğini kurtarmak için kangurunun suratına yumruk atıyor. Afallayan kanguru bir süre ne olduğunu anlayamıyor, ardından köpeğin peşinde koşmaya devam ediyor. 

Sosyal medyada hızla yayılan bu video şimdiye kadar 2.5 milyon kez izlendi. 
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