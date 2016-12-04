Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı 'Öbama' /04 Aralık 2016 19:58

Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı 'Öbama'

Avusturya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk hesaplamalara göre Yeşiller Partisi'nin adayı Alexander Van der Bellen kazandı. FPÖ'nün adayı Norbert Hofer mağlubiyeti kabul etti.

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Avusturya'da tekrarlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk hesaplamalara göre Yeşiller'in adayı Van der Bellen % 53,6 ile rakibi Hofer'i geçti. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer'in oyları ilk hesaplamalara göre 46,4 'te kaldı.

Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin adayı Norbert Hofer'ın kampanya müdürü ORF TV'ye yaptığı açıklamada Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen'in kazandığını açıkladı. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri daha önce iptal edilmişti. Van der Bellen'in rakibi Hofer de Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son derece üzgün olduğunu belirterek rakibinin zaferini kutladı.

6 milyon 400 bin seçmen 10 bin 300 seçim bürosunda oy kullandığı seçimde sandıklar yerel saatle 17:00'de kapandı.

Van der Bellen kimdir?

Yeşiller'den 72 yaşındaki Alexander Van der Bellen ise AB dostu bir politikacı olarak tanınıyor. 

22 Mayıs'taki seçimler mektupla kullanılan oylarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçen temmuz ayında iptal etmişti. Alexander Van der Bellen 22 Mayıs'taki seçimleri sadece 30 bin oy farkıyla kazanmıştı. 22 Mayıs'ta yapılan oylamada seçmenlerin yüzde 72'si sandık başına gitmişti. 
Mektupla oy kullananların sayısının fazla olması nedeniyle ilk resmi sonuçların salı gününe sarkabileceği tahmin ediliyor.

Alexander Van Der Bellen, seçim kampanyasında Avusturya'nın Almancası olan "Österreich" ile "Obama" kelimelerinden oluşan "ÖBAMA" sloganını ve Obama'nın kullandığı görselleri kullanıyordu. 





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