Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da baba ve üç çocuğu sobadan can verdi /28 Aralık 2017 23:58

Konya'da baba ve üç çocuğu sobadan can verdi

Konya'da bir evde sobadan çıkan yangında baba ile üç çocuğu can verdi.

SHABER3.COM

Konya’nın Ilgın ilçesinde baba Cafer Salır ile 3 çocuğu sobadan çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, yangına, sobadaki gaz sıkışmasının neden olduğu anlaşıldı. Çocuklarının yardım çığlıklarına koşan Cafer Salır’ın kapıyı açmasıyla birlikte alevlerin oksijenle temas etmesi sonucu patlama meydana geldiği saptandı.
 
PENCEREDEN ÇIKAMAMIŞLAR

Çocuklardan birinin yatağında uyurken, ikisinin cesedinin ise pencere önünde bulunduğu ifade edildi. Pencereye koşan çocukların, demir parmaklıklar nedeniyle dışarı çıkamadığı belirtildi. Yardıma koşan Cafer Salır’ın ise bastığı yarısı yanmış olan kanepenin çökmesi sonucu ayaklarının sıkıştığı ve buradan kurtulamadığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konya'da baba ve üç çocuğu sobadan can verdi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:55