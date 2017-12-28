Konya'da baba ve üç çocuğu sobadan can verdi

Konya’nın Ilgın ilçesinde baba Cafer Salır ile 3 çocuğu sobadan çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, yangına, sobadaki gaz sıkışmasının neden olduğu anlaşıldı. Çocuklarının yardım çığlıklarına koşan Cafer Salır’ın kapıyı açmasıyla birlikte alevlerin oksijenle temas etmesi sonucu patlama meydana geldiği saptandı.



PENCEREDEN ÇIKAMAMIŞLAR





Çocuklardan birinin yatağında uyurken, ikisinin cesedinin ise pencere önünde bulunduğu ifade edildi. Pencereye koşan çocukların, demir parmaklıklar nedeniyle dışarı çıkamadığı belirtildi. Yardıma koşan Cafer Salır’ın ise bastığı yarısı yanmış olan kanepenin çökmesi sonucu ayaklarının sıkıştığı ve buradan kurtulamadığı belirtildi.