Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi biz kime inanacağız? /28 Aralık 2017 23:54

Şimdi biz kime inanacağız?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi ve Türkiye'den tutuklamama garantisi aldıklarını açıkladı. Ancak Türkiye, "güvence" iddialarını reddetti.

SHABER3.COM

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin açıklaması şöyle;

ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.

'HÜKÜMETİMİZ GÜVENCE VERMEDİ'

ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.

Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.

KILIÇDAROĞLU: KİME İNANACAĞIZ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili şunları söyledi: Amerika diyor ki bana güvence verdiler. Hangi güvenceyi verdiler. Bizi rahatsız eden bu. İki devletin çelişkili açıklamaları. Biz şimdi kime inanacağız?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şimdi biz kime inanacağız? Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:29