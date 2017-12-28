Şimdi biz kime inanacağız?

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin açıklaması şöyle;







ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.





'HÜKÜMETİMİZ GÜVENCE VERMEDİ'





ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.





Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.





Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.





KILIÇDAROĞLU: KİME İNANACAĞIZ?





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili şunları söyledi: Amerika diyor ki bana güvence verdiler. Hangi güvenceyi verdiler. Bizi rahatsız eden bu. İki devletin çelişkili açıklamaları. Biz şimdi kime inanacağız?

