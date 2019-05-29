Samanyolu Haber /Gündem / Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu /29 Mayıs 2019 11:40

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Youtube'da yayın yapan bir kanalın sokak röportajı sırasında 'İmamoğlu mu, Yıldırım mı' tartışması yaşandı.

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

AKP'li yaşlı, İmamoğlu'nu destekleyen kişiye kızıp itmeye çalışınca röportaj yarıda kaldı.
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