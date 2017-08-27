Samanyolu Haber /Gündem / Konuşma yaptığı polislerin şarjörünü toplattı /27 Ağustos 2017 10:41

Konuşma yaptığı polislerin şarjörünü toplattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de katılığı törende alanda bulunan polislerin şarjörlerinin alındığı ortaya çıktı

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de katıldığı Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni’nde güvenlik nedeniyle alanda bulunan polislerin silahlarındaki şarjörlerin alındı.

Erdoğan, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Hasdal’a taşınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hasdal’da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. Burası, çok daha farklı hizmetlerin verileceği bir imkana sahip olacak.Gayet güçlü bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak” dedi.

Konuşma esnasında alanda görev alan polislerin silahlarındaki şarjörlerin alındığı görüldü. İçişleri Bakanı Soylu’nun katıldığı programlarda da polislerin silahlarına ateşlemeleri önleyen namlu emniyet pimi takıldığı ortaya çıkmıştı.
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