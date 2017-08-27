Samanyolu Haber /Spor / 220 ülkede canlı yayınlanan yüzyılın boks maçı Mayweather'in oldu /27 Ağustos 2017 10:29

220 ülkede canlı yayınlanan yüzyılın boks maçı Mayweather'in oldu

Dünya boks tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alan Floyd Mayweather ve Conor McGregor’un beklenen maç gerçekleşti. Maçı rakibinin 10. rauntta deviren Floyd Mayweather aldı. Mayweather’ın kazandığı maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir beklenirken Mayweather alacağı rakamın 300 milyon doları bulacağı aktarıldı.

SHABER3.COM

Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas’ta gerçekleşti. TSİ Sabaha karşı 06.00’da başlaması beklenen karşılaşma, yayın sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle gecikmeli (07.15’te) başladı.

İlk 3 rauntta McGregor, rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışırken, daha sabırlı gözüken taraf Mayweather’dı. Mayweather, sonraki rauntlarda temposunu artırarak McGregor’a zor anlar yaşattı.
Son 3 raunda girilirken ringte üstünlüğü ele geçiren Mayweather galibiyete uzandı. 10. rauntta rakibinin gardını düşürmeyi başaran Mayweather, rakibini teknik nakavt ile mağlup etmeyi başardı.

220’den fazla ülkede yayınlanan maç yaşattığı heyecan kadar elde edilecek gelirle de konuşulur hale geldi. BBC’ye göre TV yayın hakları, reklamlar, sponsorluk hakları ve bilet satışlarıyla birlikte gecede 600 milyon Dolar (466 milyon Sterlin) gelir bekleniyor.

Gecede Mayweather’ın yaklaşık 300 milyon Dolar, McGregor’un ise 100 milyon Dolar kazanması bekleniyor. Dev organizasyon bu rakamlarla birlikte 2015 yılında ‘yüzyılın maçı’ olarak adlandırılan Mayweather – Pacquiao maçını geride bırakmış olacak.

Boks maçında dünya şampiyonluğu unvanı olmasa da Dünya Boks Konseyi’nin dev maça hazırladığı kemer dikkatleri üzerine çekiyor.

‘Money Belt’ (para kemeri) adı verilen kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor.

Mücadele öncesi tartıda yüz yüze gelen boksörler iddialı konuşmuştu. McGregor, rakibini 4 raunt içinde nakavt edeceğini söylerken. Floyd Mayweather ise maçın 12 raunt sürmeyeceğini belirtirken, nakavtın geleceği raundu tahmin etmekten kaçınmıştı.
<< Önceki Haber 220 ülkede canlı yayınlanan yüzyılın boks maçı Mayweather'in... Sonraki Haber >>

BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?

BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?

Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır

Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Roma'da mülteci krizi

Roma'da mülteci krizi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:29