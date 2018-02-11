Samanyolu Haber /Gündem / Konsolosluk görevlisine ev hapsi verildi /11 Şubat 2018 11:37

Konsolosluk görevlisine ev hapsi verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, teslim olduğu ve nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsine hükmedildiği öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, ''anayasayı ihlal'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün 31 Ocak'ta savcılığa gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

Savcılığın, ifadesini aldığı Cantürk'ü adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsine karar verilmesi talebiyle hakimliğe sevk ettiği ve nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin de şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi. Şüpheli Cantürk'ün adli kontrol hükümleri kapsamında, hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.

Cantürk'ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017'de gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
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