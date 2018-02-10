Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan İsrail'e sert uyarı: Kesinlikle kabul edilemez /10 Şubat 2018 21:22

Rusya'dan İsrail'e sert uyarı: Kesinlikle kabul edilemez

Rusya, Suriye'deki büyük çaplı İsrail hava saldırılarının, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Rusya'dan İsrail'e sert uyarı: Kesinlikle kabul edilemez

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye'deki saldırılar ve olayların gelişme biçiminden ciddi bir endişe duyuyoruz. Suriye topraklarındaki şiddetin azaltılmasında önemli bir faktör olan gerilimi azaltma bölgeleri içinde ve çevresinde gerginliğin artması tehlikesi de ayrı bir endişe konusu" ifadeleri kullanıldı.

İTİDAL ÇAĞRISI

Suriye ordusunun gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişini korumaya yönelik sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilen Rus Dışişleri açıklamasında, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı:

''Tüm tarafları itidalli olmaya ve Suriye'deki durumun daha da kötü hale gelmesine neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Suriye ile diğer bölge ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne koşulsuz şartsız saygı duyulması gerektiği görüşündeyiz.''

'ASKERLERİMİZİN TEHLİKEYE ATILMASI KABUL EDİLEMEZ'

Rus Dışişleri açıklamasında şu vurgu yapıldı: ''Suriye’ye meşru hükümet tarafından terörle mücadeleyi desteklemesi için davet edilen Rus askerlerinin hayatlarına ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehlike oluşturulması kesinlikle kabul edilemez.''

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait bir insansız hava aracını ve Suriye'de 4'ü İran'a ait 12 hedefi vurduğunu duyurmuştu.
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