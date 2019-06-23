Samanyolu Haber /Gündem / KONDA nokta atışı bildi, 'AKP kazanır' diyen ORC 'hata yaptık' dedi /23 Haziran 2019 22:54

KONDA nokta atışı bildi, 'AKP kazanır' diyen ORC 'hata yaptık' dedi

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerde sandıktan çıkan sonuçları doğru olarak tahmin eden tek şirket KONDA Araştırma oldu. Seçimin kaybedeni ise, Binali Yıldırım'ın kazanacağını öngören tek araştırma şirketi olan ORC Araştırma.

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31 Mart'ta yapılan, fakat Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri geride kaldı.

Seçimi oyların yüzde 54'ünü alan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 45'te kaldı.

KONDA NOKTA ATIŞI BİLDİ

Anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ön görürken, KONDA Araştırma ve Danışma sonuçları bire bir bildi.

KONDA'nın 15-16 Haziran tarihlerinde 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle elde ettiği veriler sonucunda hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yüzde 54, Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy alacağı tahmin edilmişti.

AVRASYA ARAŞTIRMA DA TUTTURDU

Avrasya Araştırma ise 17-20 Haziran tarihlerinde 960 kişiyle yaptığı araştırmada İmamoğlu'nun yüzde 53, Yıldırım'ın ise yüzde 46,3 oy alacağı tahmininde bulunarak sonuçlara en yakın tahmini yapan ikinci şirket oldu.

23 Haziran İstanbul Seçimi'nin kaybedeni ise ORC Araştırma oldu. 

"BİNALİ YILDIRIM KAZANACAK" DİYEN TEK ŞİRKET

ORC araştırma 12-14 Haziran'da 6 bin 580 kişiyle yaptığı araştırmada Yıldırım 48,3 oy alacağını ve seçimi yüzde 0,5 puan farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

ORC Araştırma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
''Seçimi kazanan [email protected]_imamoglu ve seçim sonuçları en isabetli bilen @avrasyaanket i tebrik ederiz.  Genel seçimlerde gösterdiğimiz  başarıları, son yerel seçimlerde yakalayamadık. Gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim Sonuçları Ülkemize hayırlı olsun.''

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