Samanyolu Haber /Gündem / Soylu 'İl Başkanı istifa' diye bağıranları susturdu: Sus, sus... Böyle şey olmaz! /23 Haziran 2019 23:35

Soylu 'İl Başkanı istifa' diye bağıranları susturdu: Sus, sus... Böyle şey olmaz!

İstanbul seçimini 800 bin oy farkla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden AKP'li Binali Yıldırım'ın AKP İstanbul İl Başkanlığı binasından ayrılışı sırasında protesto düzenlendi. Bina dışında toplanan AKP'liler, "İl başkanı istifa" diye slogan attı. Sloganları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu susturdu. Soylu, "Sus, sus. Böyle şey olmaz" dedi.

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AKP'nin başvurusuyla YSK tarafından iptal edilen 31 Mart seçiminin hemen ardından "AKP'nin İstanbul teşkilatında çatlak" olduğu yorumları yapılmıştı. Yıldırım’ın, AKP İl Başkanı Bayram Şenocak ile çalışmak istemediği öne sürülmüştü. 

Sandıkların kapanmasının ardından partisinin İstanbul'daki il binasına giden Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik ettiği açıklamasının ardından binadan ayrıldı. Bina çıkışında Yıldırım'ı gören AKP'liler "İl başkanı istifa" sloganları atmaya başladı. Yoğun sloganları karşısında arabasına binan Yıldırım'ın ardından devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi.

Soylu, slogan atanlara dönerek "Sus, sus. Böyle şey olmaz" dedi. 
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