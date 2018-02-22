Samanyolu Haber /Medya / Komedi Dans Üçlüsü'nün Murat'ı, şimdi taksi şoförlüğü yapıyor /22 Şubat 2018 13:57

Komedi Dans Üçlüsü'nün Murat'ı, şimdi taksi şoförlüğü yapıyor

Komedi Dans Üçlüsü adlı grubunun üyelerinden Murat Akkaya, yaşamını İzmir'de taksi şoförlüğü yaparak sürdürüyor.

SHABER3.COM

ODTÜ'deki öğrenciliği sırasında dansa gönül veren Murat Akkaya, 1986 yılında Erol Köse ve Hakan Rullas ile Komedi Dans Üçlüsü adlı grupta yer aldı. Dönemin ünlü şarkılarını kendilerine özgü dans ve koreografiyle birleştiren grup, sahne şovlarıyla kısa sürede ün sahibi oldu.

"Bu senin işin değil, sen tiyatrocusun"

Posta'da yer alan habere göre, 1998 yılında ailesinin yaşadığı İzmir'e dönme kararı alan ve burada da farklı sanatçılarla sahneye çıkan Akkaya, bu süreçte tiyatroyla da ilgilendi.Komedi Dans Üçlüsü adlı grupla bir dönem gönüllerde taht kuran Murat Akkaya, yaşamını İzmir'de taksi şoförlüğü yaparak sürdürüyor.Taksi durağındaki mesai arkadaşlarının "dansçı Murat" diye seslendiği Akkaya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Murat Akkaya, yapığı açıklamada, hayatı boyunca hep mutlu olduğu işlerle ilgilendiğini söyledi.İzmir'e döndükten sonra bir süre sahne çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akkaya, şöyle konuştu: "Tiyatro sahnesinde ve taksi durağında kendimi çok mutlu hissediyorum. Taksi şoförlüğünün çok farklı bir meslek olduğunu da yapmaya başlayınca öğrendim. Takside her şeyi çok iyi gözlemliyorum, benim için tiyatroya da bir malzeme oluyor çünkü memleket haberi almak için ya berberle ya da taksi şoförüyle konuşursunuz çünkü onlar sürekli hareket halindedir." Akkaya, müşterileriyle genelde Komedi Dans Üçlüsü yıllarından konuştuklarını anlattı.Taksi durağına ilk geldiği ilk günü hala unutamadığını belirten Akkaya, "Arkadaşlarım ilk başta 'bu senin işin değil sen tiyatrocusun' dediler. Taksi şoförlüğü zor bir iş. En başta yadırgadılar ama sonra benimsediler. 2,5 yıldır buradayım. Karşıyaka'da kimse mesleğimi yadırgamıyor. Müşterilerim de benden memnun, arada bir de bahşiş bırakıyorlar." dedi.

Köse ve Rullas ile nostalji amacıyla yeniden seyircinin karşısına çıkabileceğini dile getiren Akkaya, taksi şoförlüğünden kalan zamanlarında tiyatro çalışmalarına ağırlık verdiğini aktardı.Çamlık Taksi Durağı Başkanı Aslan Kalkan da Akkaya'nın durakta işe başlamasına çok şaşırdığını belirtti.Akkaya'nın, kendilerine çok katkısı olduğunu ifade eden Kalkan, "Onun sayesinde tiyatroyu sevdik, mümkün mertebe farklı oyunlara gitmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Taksi şoförü Gürkan Bozkurt da gençliğinde Komedi Dans Üçlüsü'nün hayranı olduğunu, şimdi grubun bir üyesiyle aynı durakta çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komedi Dans Üçlüsü'nün Murat'ı, şimdi taksi şoförlüğü... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:49:20