Samanyolu Haber /Dünya / Kola devinde şok ! Kutuların içinden dışkı çıktı /28 Mart 2017 18:56

Kola devinde şok ! Kutuların içinden dışkı çıktı

Coca Cola'nın Kuzey İrlanda'daki bir fabrikasında kola kutusunun içinde insan dışkısı bulundu. Üretime 15 saat ara veren şirketten açıklama geldi.

Kola devinde şok ! Kutuların içinden dışkı çıktı

Kuzey İrlanda'da bulunan bir Coca Cola fabrikası dışkı kriziyle çalkalandı. Lisburn şehrinde bulunan Coca Cola fabrikasında kutuların içinde insan dışkısı bulununca üretim 15 saat durduruldu.

Coca Cola'dan yapılan açıklamada sözkonusu teneke kutuların hepsinin toplandığı belirtildi. Şirket, satışta bulunan hiçbir ürünün bu olaydan etkilenmediğini ve münferit bir olay olduğunu belirtti.

Belfast Telegraph gazetesinde yer alan bir haberde, teneke kutuların üstlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılıp satıldığı belirtildi.

Coca Cola Sözcüsü, şirketin Knockmore Hill fabrikasındaki boş teneke kutularla ilgili olaydan haberdar olduklarını söyledi. Sözcü, “Bu konuyu aşırı ciddiye alıyoruz ve PSNI (Kuzey İrlanda Polisi) ile işbirliği halinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz” dedi.

Teneke kutuların Linsburn’daki fabrikaya Almanya’dan geldiği belirtildi. Makineler tıkanınca, işçilerin kontrol etmek için baktıklarına kutuların içinde insan dışkısı olduğunu fark ettiler.

Belfast Telegraph’a konuşan bir kaynak, “Kesinlikle korkunçtu. Makineler temizlenmek için yaklaşık 15 saat kapalı kaldı. Bu olağandışı bir durum, zira normalde tenekeler Britanya’dan geliyordu. Anlaşılan bu sefer Almanya’dan geldi” dedi.
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