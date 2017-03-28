Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in televizyonunun yaptığı komik haber Hollanda basınında /28 Mart 2017 18:48

Melih Gökçek'in televizyonunun yaptığı komik haber Hollanda basınında

Eski Zaman Hollanda muhabiri Basri Doğan’ı, Başbakan Mark Rutte ile yaptığı röportaj görüntüleri üzerinden terörist ilan eden AKP yanlısı Beyaz TV, Hollanda medyasının gündeminde.

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Eski Zaman Hollanda muhabiri Basri Doğan’ı, Başbakan Mark Rutte ile yaptığı röportaj görüntüleri üzerinden terörist ilan eden AKP yanlısı Beyaz TV, Hollanda medyasının gündeminde.

Başbakanları ile röportaj yapılmasının terör delili gösterilmesine bir anlam veremeyen Hollanda medyası, Doğan’ın 25 yılık gazeteci olduğuna dikkat çekti.

Beyaz TV’de canlı yayına çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile seçim öncesi röportaj yapan Basri Doğan’ı terörist ilan etti. Doğan’ın mesleğinin gazetecilik olduğunu Gölardı edip ‘Bunlar Hollanda ile beraber hareket ediyor’ diye tuhaf ifadeler kullanan Gökçek’ler, Doğan’ı ‘Hollanda’da yaşayan Türk kardeşlerimiz ne yapacağını bilir’ şeklinde beyanlar ile hedef gösterdi.

Hollanda’nın en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf konuyu sayfalarına taşıdı. Gazete, Rutte ile röportaj yapan gazeteci Basri Doğan’ın terörist ilan edilmesindeki çelişkileri yazdı. Haberde Doğan’ın, 25 yıldır aktif olarak gazetecilik yaptığının altı çizildi.  Kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğine dikkat çekildi. De Telegraaf, Basri Doğan’ın, baba oğul Gökçek’ler ve onların çağrısı ile tehditler savuranlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu haberleştirdi.



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