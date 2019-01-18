Samanyolu Haber /Politika / Kocaoğlu: Kaybederseniz İzmir'i terk etmek zorunda kalırım /18 Ocak 2019 12:24

Kocaoğlu: Kaybederseniz İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

Yeniden aday olabileceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yarın herhangi bir şey olur da vatandaş adaydan memnun kalmadığı için İzmir kaybedilirse, kenti terk etmek terk zorunda kalırım. Onun için İzmir'in adayı çok önemli" dediğini aktardı.

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Aziz Kocaoğlu, yerel seçim ve CHP yönetiminin İzmir'de göstereceği adayla ilgili tartışmaları Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e değerlendirdi.

Daha önce aday olmayacağını duyurduğunu belirten Kocaoğlu, "Ama koşullar aday olmaya zorladı. koşul Bunu, İzmir in menfaati için yapıyorum. Kişisel menfaat için siyaset yapmadığımı bırakın CHP, AKP, dünya biliyor. 15 senedir günde 18 saat çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Kocaoğlu, konuya ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu da şöyle aktardı:

- Aziz Kocaoğlu: Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz AKP, İzmir'e Sayın Nihat Zeybekci'yi gönderdi. Hem büyükşehir belediye başkanlığı hem de ekonomiden sorumlu bakanlık yaptı. Buraya güçlü bir arkadaşı önermemiz lazım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir isim mutabakatı var mı? İsim konusunun bugün Parti Meclisi'ne ve MYK'ya geleceği söyleniyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu: Düşünüyoruz.

- Aziz Kocaoğlu: Efendim, eğer bu konuda bir şey konuşmayacaksak, ben İzmir de yaşıyorum… İki çocuğum, gelinlerim İzmir'de, torunlarım İzmir'de. Ben bu kentte yaşayacağım. Bu kente mal olmuş bir insanım. İzmir'de her yerde, herkes bana her şeyi söyleyebilir. Nezaket kuralları içinde ben de her şeyi söyleyebilirim. Yarın herhangi bir şey olur da vatandaş adaydan memnun kalmadığı için İzmir kaybedilirse, kenti terk etmek terk zorunda kalırım. Onun için İzmir'in adayı çok önemli.

- Kemal Kılıçdaroğlu: Aday için henüz karar vermedik, çalışıyoruz.

- Aziz Kocaoğlu: Efendim müsaade ederseniz ben de aday olmak istediğimi açıklamak istiyorum. Bunun için müsaadenizi almaya geldim.,

- Kemal Kılıçdaroğlu: Hay hay, memnuniyetle Başkan. Bu yeni bir durum Başkan. Bunu arkadaşlarla da kurulda değerlendirmemiz gerekiyor.

- Aziz Kocaoğlu: Tamam efendim. Aday olmak istemediğimi, olmayacağımı en iyi siz biliyorsunuz Genel Başkanım. Böyle bir zorunluluk oldu, sizden izin almadan da adaylık açıklamak istemedim. Müsaadeniz olursa da adaylığımı açıklayacağım.

- Kemal Kılıçdaroğlu: Hay hay, memnuniyetle

- Aziz Kocaoğlu: Seçimi riske atacak bir durum var. O zaman beni de potada değerlendirin. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da aday adayı olarak değerlendirin.

- Kemal Kılıçdaroğlu: Arkadaşlarla konuşacağım. Hayırlı olsun.
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