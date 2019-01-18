İmamoğlu: Kendini Meclis Başkanı olarak adlandırdıktan sonra seçim benim için bitti

Birgün Gazetesi'nde yer alan haberde "Ben gideyim, kampanyanın ‘tansiyonu düşsün gibi’ bir amacım yok" diyen İmamoğlu, karşı tarafta her seçimde tansiyonu yüksek tutmayı alışkanlık haline getiren bir siyasi parti ve anlayış olduğunu belirterek, " Ama tansiyonu yüksek de olsa alçak da olsa hepsine hazırım, biz işimize bakacağız" diye konuştu.





Yıldırım'ın İstanbul adayı gösterilmesinin ardından Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine ilişkin yapılan tartışmalara ilişkin de fikirlerini dile getiren İmamoğlu, "Partimiz yasal, anayasal açıdan inceledi ve uygun olmadığını söyledi. Birçok hukukçu da aynı fikirde. Ama ben sadece şunu demekle yetineceğim 1 Nisan itibari ile çok sevdiği ve bırakmak istemediği koltukla baş başa kalacak. Bizim inancımız bu yönde" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, "Rakibim kendini TBMM Başkanı olarak adlandırdıktan sonra benim için seçim süreci bitmiştir. Artık kazandım diye bakıyorum. Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı denilmesi çok değerlidir. Önemli bir kimliktir. Binali Bey Meclis Başkanı olarak yarışmayı uygun görmüş" sözlerini sarf etti.