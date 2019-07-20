Kocaeli'ni zehirli madde çöplüğüne çevirmişler

Kocaeli Körfez’de çalışmalarını sürdüren İYİ Partili Lütfü Türkkan, halktan gizlenen radyoaktif atık skandalını ortaya çıkardı.İnsanlardan ve çevreden uzakta bertaraf edilmesi gereken atıklarının nasıl insanların yaşam alanlarının ortasına döküldüğünü soran Türkkan, konuyu meclis gündemine taşıdı.





2008 yılında kurşunsuz benzin üretiminde kullanılan ve içerisinde ağır toksik maddelerin depolandığı variller TÜPRAŞ tesisleri içinde mezarlık denilen bir alana gömülmüş ve üzeri betonla kapatılmıştı.Özelleştirildikten sonra saha içerisinde yatırımlar çerçevesinde değerli olan alanı kullanmak isteyen TÜPRAŞ, dönemin Körfez Belediyesi yönetiminde bir takım yetkililerin nüfuzuyla alandan çıkarılan toprağı Tütünçiftlik sahiline döktürmüştü.Dönemin Körfez Belediyesi ise o alanı yeşillendirerek kullanmak istemiş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurumu bir takım incelemelerde bulunmuş ve zehirli atık ve radyoaktif madde içeren toprağın kaldırılmasını istemişti.





TÜPRAŞ ise 700 bin lira para cezasına çarptırılmış, zehirli toprak ise Kocaeli büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılarak Hereke bölgesindeki deprem konutlarının yanında bulunan taş ocağına dökülmüştü.Üzeri ağaçlandırılarak kamufle edilmeye çalışılan alanla ilgili skandallar zincirini ise İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ortaya çıkardı.





Radyoaktif toksik maddeler içeren toprağın, çevresindeki yerleşim alanında yaşayanları ve doğayla beraber yeraltı sularını da zehirlediği anlaşıldı.Söz konusu alanın yarattığı tehlikeyi meclis gündemine taşıyan Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a konuyla ilgili soru önergesi vererek yetkililerin bu duruma nasıl göz yumduğunu sorarak bir an önce bölgede araştırılma yapılarak halk ve çevre sağlığını zehirleyen toprağın temizlenmesi istedi.





Kocaeli ve Körfez’de yaşayanların haberdar olmadığı ve gizlice zehirlenen halk için konuyu meclis gündemine taşıyan Türkkan’ın Bakan Kurum’a yönelttiği sorular ise şu şekilde;1) Toksik ve radyoaktif madde içeren toprak Hereke bölgesindeki taş ocağına dökülmüş, üzeri ağaçlandırılmıştır. İnsan ve çevre sağlığına son derece zararlı olan maddelerin toplu konut bölgesi yakınlarına dökülmesine nasıl izin verilmiştir?





2) Bakanlığınız tarafından söz konusu atıkların bertaraf edilmesiyle ilgili herhangi bir süreç takibi gerçekleştirilmiş midir?





3) Atıkların bertaraf edilmediği bilinmektedir. Bu konuyla ilgili bakanlığınıza yapılan herhangi bir şikayet ya da müracaat bulunmakta mıdır? Söz konusu şikayet ya da müracaatlar için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?





4) Hereke bölgesindeki toksik ve radyoaktif toprağın kaldırılması yönünde bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma ve program var mıdır?





5) Döküm yapılan söz konusu alan eski taş ocağı olmakla beraber ocakta inilen taban deniz seviyesine ve yeraltı sularına yakın konumdadır. Söz konusu atıkların yeraltı sularına karışma riski bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili inceleme ve araştırma mevcut mudur?