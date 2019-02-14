Koç: Demirören istifa etsin

Koç, ‘TFF Başkanı Demirören’in şirketinin İddaa ihalesini kazandığı iddia ediliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna cevap olarak, “Futbol Federasyonun başkanı ile bu işi yapan şirket aynı aile bile olmamalı, bırak aynı şirketi. Yıldırım Demirören, başkanlığa devam etmemeli” ifadelerini kullandı.







Koç, hakem hatalarına ilişkin şunları söyledi:





“Kayserispor maçında hakemin gözlerine, vücut diline bakın. Maç bitince hakem orta sahada bekler biliyorsunuz. O maçta hakem oyuncularla beraber tünele girdi. Artık bir şey mi arıyordu bilmiyorum ama aradığını buldu, Tolgay’a 2. sarıdan kırmızı kart verdi. Pek çok takımın onlarca maçında hakem hatası oluyor, sadece biz yaşamıyoruz. Burada olmamızın sebebi, anlatacaklarımız çok daha derin. Bu konuşmayı yapıyor olmaktan dolayı üzgünüm. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlara, içinde bulunduğumuz kabul edilemez duruma kılıf arama çabasında değiliz. Bu durumun sorumluluğunu zaten alıyoruz. Gündem değiştirmek için burada değiliz.” 1-2 hakem hatası, verilen-verilmeyen goller hiç değil. Biz tribünlere oynamak için, mazeret yaratmak için konuşan insanlar değiliz. Resmin bütününe baktığımızda, Fenerbahçe’ye karşı son 4 hafta gösterilen sistematik yaklaşımı belirtmek.”



