NASA 15 yıldır Mars'ta gezen uzay aracının görevine nokta koydu

NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ‘Haziran 2018’de Mars’taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen Opportunity ile yeniden bağlantı kurmak için sürdürülen çabaların sonuçsuz kalmasının ardından keşif aracının misyonuna nokta koyduğunu’ bildirdi.







Açıklamada, ‘NASA’nın ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı mühendislerinin, en son 10 Haziran’da Dünya ile bağlantı kuran Opportunity’yi canlandırmak üzere yaptıkları son denemenin de sonuçsuz kaldığı, güneş enerjisiyle çalışan gezginci aracın panellerinin fırtınanın ardından kum örtüsü altında kaldığının sanıldığı’ belirtildi.

“Gezegenler arası keşif çabalarının en başarılı ve uzun soluklu örneklerinden biri, NASA’nın Opportunity gezginci misyonu, Mars yüzeyindeki 15 yıllık araştırma faaliyetinin sonuna gelmiştir” ifadelerine yer verilen paylaşımda, NASA’nın Bilim Misyonları Direktörü Thomas Zurbuchen tarafından ‘Oppotunity’nin 15 yıllık keşif faaliyetiyle insanlığın ilk kez Mars’ın bilinmeyen bölgelerine ulaştığı ve böylelikle Kızıl Gezegen’de su izleri bulunmasıyla olası yaşam ihtimalinin değerlendirilmiş olduğu’ ifade edildi.





Zurbuchen, sözlerine “Opportunity’nin mirasının hala Mars yüzeyini arşınlayan Curiosity ve InSight keşif araçlarında, Jet İtki Laboratuvarı’nın çalışmalarında ve halen tasarım aşamasında olan Mars 2020 keşif aracında yaşadığını bilmemiz kayıp duygumuzu hafifletiyor” şeklinde devam etti.



