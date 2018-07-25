Koç: Bir kuruşumuz dahi yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , FB TV'de Camiaya Sesleniş programında kulübün mali ve idari tablosu hakkında sunum yaptı. Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:





- Camiaya Sesleniş adıyla yaptığımız programın devamı ayda bir veya en geç iki ayda bir yapılacaktır. Geçen sürede son toplantıdan itibaren konuşulanları paylaşacağız.





- Seçimdeki fark, camianın aslında ciddi bir felsefe değişikliğine duyduğu arzuyu gösteriyordu. Bunu çok önemli buluyorum. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık, olumsuz olumsuz çok şeyler söyleyebiliriz ama Fenerbahçe camiası değişiklik istiyordu.





- Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun içinde bulunduğu durum mali olarak sürdürülemez bir durum. Günü kurtarma yaklaşımıyla sürdürülemez. Biz, toz pembe bir dünya beklemiyorduk. İyi olmadığını bilerek bu göreve talip olduk.





- Geldiğimizde gördüğümüz mali tablo, beklediğimizden olumsuz anlamda çok daha farklı çıktı.





- Geldiğimiz ilk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak 1 kuruş yok.





''Haciz tehditleri gelmeye başladı"







- Haciz tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde pek çok branşta ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar kapımıza geldi. Pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. Dediğim gibi toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk.





- Gelir nakit akışı hiç yok. Hangi konuya el atsak ya ipotek edildiğini ya temlik olarak gösterildiğini gördük.





- Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Kenetlenerek bu kötü gidişatı durdurabileceğimizi söyledik. Önce bizlerin fedakarlık yapması gerektiğini söyledik. Ciddi bir kaynak girdisi, borçların yapılandırılması, sponsorlukların artması.





- Taraftara Fenerium'a hücum edin dedik, ettiler. Forma satışında rekor dedik, oraya doğru gidiyoruz. Kombineleri alırken transfer ve Avrupa kurası beklemeyin dedik, büyük bir ilgi oldu. Camiamızın bize ses verdiğimizi ve beklentilerimizi karşıladıklarını görüyoruz.





- İnşallah sizlere layık olacağız ve sizler de bize inanmaya devam edeceksiniz. Bir seferberliğe girmezsek içinden çıkamayız dedik. Umarım seferberlik diğer kulüplerimize de örnek olur.





- Gelir gelmez iki ayrı denetim başlattık. Mali ve hukuki denetim. Hukuki denetim sonuçlandı. Bağımsız mali denetim ise Eylül sonu, Ekim başı gibi sonuçlanacak.





"Toplam borcumuz 621 milyon euro"







- Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.





- Borcumuzun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle borcumuz 621 milyon euro.





- 3.2 milyar TL'lik borcun, 2.2 milyar TL'si kısa vadede yani 1 yıl içerisinde ödenmek zorunda.





- En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var.





- Bizden önceki yönetim 400 milyon euro borcumuz olduğunu ifade ediyordu. Ortada %54'lük bir fark var. Borçlara daha derinlemesine bakarsak, 2,2 milyar TL'lik bir yılda ödenmesi gereken borcun, 820 milyon TL'lik kısmı Haziran - Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu.





- Faktöring şirketleriyle görüşüyoruz. Sağ olsun bazıları anlayış gösteriyorlar. Gereken desteği vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini başlatsınlar.





"Obradovic'e mahcubum, basketbola ödeme yapamadık"







- Geldiğimizde 198 milyon TL sportif borç vardı. 141 milyon TL'si futbolculara olan borçlardı. Bize futbolculara borç yok deniliyordu. Hepsinin borcunu ödedik. Obradovic'e mahcubum, basketbol takımının borçlarını daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik ama ödeyemedik.





- UEFA'dan 'temiz' kağıdını alabilmek için 30 Haziran itibarıyla futbolcularımıza olan tüm borçlarımızı ödedik. Tüm branşlarımızda da en kısa zamanda gerekli ödemeleri yapacağız.





- Ülker Stat İsim Hakkı, Ülker Arena Üst Kullanım Hakkı, Reklam ve Tribün İsim Hakkı ve diğer olmak üzere toplam 397 milyon TL peşin olarak tahsil edilmiş gelir var. 397 milyon TL'lik bu gelir, geldiği ilk sene olduğu gibi harcanmış.





- 180 milyon TL'ye veya 2021'e kadar tribün gelirlerimiz, 2023'e veya 185 milyon TL'ye kadar loca, 2023'e veya 815 milyon TL'ye kadar TFF yayın gelirleri, 2023 veya 79 milyon TL'ye gelene kadar Fenerium gelirlerimiz temlikli.





"Yıllık faiz giderimiz 450 milyon TL"







- Kulübün gayrımenkulleri üzerinde 1.4 milyar TL'lik ipotek var. Finansal kurumlara toplam borcumuz 1 milyar 770 milyon TL. Bu borcun yıllık finansman maliyeti 450 milyon TL. Bu, her sene ödememiz gereken faiz gideri. Yıllık ciromuzun %50'sinin biraz üzerinde.





- Sermaye artırımına gideceğiz. Onun ardından, Fenerbahçe Futbol A.Ş. için 353 milyon 500 bin TL'lik sermaye artışına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu artış problemleri çözmeyecek ama bize nefes aldıracak.





- Gemiyi yüzdürebilmek için ilave kaynaklar da gerekiyor. Acil ihtiyaçlar için yönetim kurulu kefaleti ile $50M kredi ve kredileri yeniden yapılandırmak için Türkiye'den bir bankadan alınacak çok düşük faizli $50M kredi hazır. Bu 1 yıl ödenmeyecek bir borç.





- Diğer ikisi kadar %100 diyemeyeceğim ancak %50'nin üzerinde olma olasılığı bulunan çok daha düşük faizli $120M'luk krediden bahsediyoruz, üzerlerinde çalışıyoruz.





- Kulübümüz günü kurtarma mantığıyla yönetildiği için alınan borçlar iyi şartlarda alınmamış, alelacele alınmış, iyi pazarlıklar yapılmamış. İşi bilen insanların pazarlıklarıyla durumu daha iyiye getireceğimize inanıyorum, krediler azalmayacak ama maliyeti düşecek.





"20 milyon dolarlık sponsorluk ayarladık"





- 20 milyon dolarlık sponsorluğu garantiledik. Yakın zamanda açıklanacak.





- Fenerbahçe Spor Kulübü, alınan sponsorluklar bazında dünyada 25. sırada. Kombine ve yayın gelirleri, bunun dışında tutuluyor. 3 yıl içinde 15. sıraya gelmek istiyoruz. Hızlı koşmak istiyoruz. Çünkü diğer takımlar da hızlı koşuyor.





- Formada şortta, çorapta, göğüste ana sponsorluk yok, sırtta da 3 yıl önce almışız ve harcamışız. Çok daha uzun vadeli, kazan-kazan ilişkileri üzerine sponsorluk inşa etmek istiyoruz.





- Fenerbahçe'yi kapı kapı dolaşıp sponsor arayan değil sponsorların kapısına geldiği bir kulüp yapmak istiyoruz demiştik.





- Bizim markamız, Türkiye'nin en değerli 3-4 markasından bir tanesi. Fakat bu marka, bugüne kadar iyi yönetilememiş. Biz bu markanın üzerindeki tozu sileceğiz.





- Şu anda günü kurtarmaya çalışıyoruz. En büyük tenkit ettiğim şey buydu.





- Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu bu sarmalın içinde. Bir nebze Beşiktaş bu sarmaldan çıktı, çok iyi oyuncu satışları yapıyor.





- Türk futbolunda transfer yatırımları 'Bu sene şampiyon olayım, bakarız' şeklinde. Bu sarmaldan çıkan Beşiktaş oldu. Oyuncu satışında iyi işler yapıyorlar. Bizim son 13 yılda transfer ettiğimiz futbolcular, kulüpte bulundukları süre boyunca %33 değer kaybına uğramışlar.





"Transferde 286 milyon euro zarar etmişiz"







- 13 senede transferde 286 milyon Euro zarar edip, takımın piyasa değerini de 90 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya düşürmüşüz.





- Tüm bunların dışında tüm statta satabileceğimiz 239 adet koltuk kalmıştır. Ne bir transfer yaptık ne bir başarı var ama zaman zaman geceden kuyruğa girip bunu başaran taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha.





"Statta satılabilir 239 koltuk kaldı"





- Satılabilir kombine sayımız 40 bin 444. Bu biletlerden 38 bin 716'sını sattık. Öğrenci tribünü haricinde statta satabileceğimiz 239 koltuk kaldı. Geçen sezon 46,8 milyon TL'lik bilet satmışız. Bu sezon, şu ana kadar 102,3 milyon TL'lik satışımız olmuş. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum.





- En kısa zamanda ligin ilk haftalarından birinde öğrenci tribününde yönetim kurulumuz olarak maç izleyeceğiz.





- Feyenoord maçında tatsız bir olay yaşandı. Bir taraftar grubunun, öğrenci tribününü tehdit ettiğini öğrendik. Bizim stadımızda nasıl davranılacağı konusuna çok önem veriyorum. Bu kesinlikle devam etmeyecek. Gerekirse tüm Fenerbahçe camiasını karşılarında bulacaklardır.





- 3 ayrı iş adamından 20 bin adet forma siparişi var. Şu ana kadar 41.264 forma sattık. Dolayısıyla 60 bini geçiyor.





- 2017/18 sezonunda TFF'den 4.7 milyon TL ceza yemişiz. Ciro bazında 25 bin, kar bazında 50-52 bin forma eder bu. Biz örnek kulüp olmak istiyoruz. En az cezayı yiyen kulüp F.Bahçe olmalıdır. Nefret, küfür bunlardan uzak durmalıyız. Radikal kararlar alacağız.





"Hayalim küfürsüz stat"





- Nefret, şiddet, küfür, biz bunlardan uzak durmak istiyoruz. Radikal önlemler alacağımızı, radikal uygulamalara gideceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. Tribünlerde bu yaşananlar böyle sürdürülemez. Benim hayalim küfürsüz stat projesi. Elimden geleni yapacağım.





- Finansal Fair-Play, aslında Türk kulüpleri için bir fırsattır. Finansal Fair-Play konusunu, bizi daha doğru bir noktaya taşıması için kullanmamız gerekiyor. 2015/16 sezonunda -30 milyon euro yapmışız. Kota bu kadardı zaten. Son 3 sezonda kar/zarar açığımızın -30 milyon euro seviyesinde kalması. Bu ne demek? Şu anda 30 milyon euro açığımız var. 2018/19 sezonunda en az 30 milyon euro kar yapmamız gerekiyor.





- En yaşlı yabancıların oynadığı bir ligiz. En az özkaynağından bir ligiz. Bu sürdürülemez. Fenerbahçe bu sarmalın içinden bir şekilde çıkmak zorundadır.





"Avrupa'ya katılım tehlikede"





- 2017-18 sezonu hesabı şu an belli değil ama Şubat ayında 20 milyon seviyesindeydi. Yani 2018-19 sezonunda en az 30 milyon euro kar yapmamız gerekiyor. Ekim ayında UEFA ile görüşeceğiz. Bizim seneye Avrupa'ya gitmemiz için bu işi çözmemiz lazım.





- Hiç tanınmamış bilinmemiş oyuncuları öyle pompalıyorlar ki ya menajerlerin oyunu ya da av sezonu. Şunun bilinmesi lazım ki Türk kulüpleri büyük sıkıntılar altında.





- Niye transfer yapmıyorsunuz diye kızıyorlar bana. Bu konuda medyaya da insanları doğru bilgilendirmedikleri için kızıyorum. Bu sezon da kısıtlamalar devam ediyor.





"Şu anda en iyisi Beşiktaş"





- Şu anda en iyi durumda olan Beşiktaş. Çünkü doğru bir transfer politikaları var. Satacak oyuncuları var.





- Bilhassa Altınordu'dan gelen futbolcular yeme, içme, okuma, lisan, oturma, kalkma konularında çok iyi eğitiliyorlar. Altınordu'yu tebrik ediyorum. İnşallah onlarla işbirliğimiz devam eder.





- Birkaç tane tecrübeli oyuncu almamız gerektiğini biliyorum. Umarım yakında bu konuda size güzel haberler verebilirim.





- Yakında imkanlarımız doğrultusunda transfer sürprizlerimiz olabilir ama geleceğe yönelik daha fazla oyuncu transfer edeceğiz. Tecrübeli oyuncular da almamız gerekiyor, yakında sürprizlerimiz olacak umarım.





- Bu sene en büyük transferimiz taraftarımız. Hazırlık maçında da gördük. Bu camiayı taraftarımız yeniden ayağa kaldıracak.





- Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama şeffaf olacağımı söyledim. Helvayı yapacak her türlü malzemeye sahibiz. Bizi harekete geçirecek sizlersiniz. Güzel günler yakında ama sandığınızdan biraz uzak yakında.





" Fenerbahçe Üniversitesi büyük cesaret"





- Fenerbahçe Üniversitesi konusu var bir de. Tüm bunların içinde bir de üniversite için yola çıkmışız. Ne cesaret valla, tebrik ediyorum. Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilk öğrenci alımını bu eylülden bir sonraki eylüle almak istediğimizi bildirdik YÖK'e. İlk yıl 821, ikinci yıl 1752 öğrenci alacağız demişiz. Silivri yerleşkesi hibe, Ataşehir yerleşkesi yıllık ?16M'dan 10 yıllık kiralanmış.





- Koç Üniversitesi'ndeki ilk 5 yıl öğrenci rakamlarımızı söyleyeyim. İlk yıl 90, sonra 328, sonra 541, sonra 764, sonra 904. Bu planlamada daha ilk yıl 821 öğrenciyle başlıyoruz. Bu rakamlar hiç gerçekçi değil. Ataşehir yerleşkesinin de hazır olmadığını gördük.





- Şu halimizle Fenerbahçe 'ye yakışan, olması gereken bir eğitim veremeyeceğimizi düşündük. Aileler bize çocuklarını emanet edecekler. Bu işin bu şartlarda mümkün olmayacağını düşünüp YÖK'ten yardım istedik, sağ olsunlar yardımcı oldular.





- Aziz Yıldırım, 80 iş adamına gittim, 60 tanesine mektup yolladım, 20 tanesine bizzat gittim ama yazıklar olsun kimse yardımda bulunmadı, sadece halk katkı verdi demişti. Fenerbahçe Üniversitesi için 1.37 milyon lira bağış toplanmış. Aziz Bey kızıyordu, hiçbir işadamı destek olmadı diye. Bu tabloya göre demek ki ne kendisi ne de yönetimi katkıda bulunmuş. Kimse burada katkıda bulunmamış.





"Benim yapacağım tek tesis, alt yapı tesisleridir"





- Şu anda 1,5 saha ile alt yapıyı götürmeye çalışıyoruz. Alt yapı olmazsa olmazımız. Şimdiden Dereağzı'nda iki tane sahayı baştan aşağı yapıyoruz. Devletimizden, federasyonumuzun da alacağımız destekle alt yapıya 5-6 saha vereceğiz.





- Ekibimizin yaptığı incelemeler sonrası sonrası U21'de beklediğimizden daha iyi bir tablo gördük. Bugün 3 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladık.





- Benden tesis beklemeyin. Benim yapacağım tek tesis, alt yapı tesisleridir.





- Zaten hali hazırda Scouting sistemimiz var. 100 küsur oyuncu inceledik dedik. 100 küsur oyuncu incelediniz, niye transfer yapamadınız diyenler ise umarım cevabı bugün almıştır.





- Fenerbahçe için artık para için gelinen bir kulüp olmamalıdır. Fenerbahçe artık kariyer için gelinen, taraftarın coşkusunun cezbettiği bir kulüp olmalıdır. Bu kulübün armasını taşıyan her futbolcu rol model olmalıdır, örnek olmalıdır.





"Birkaç güne transferler açıklanacak"





- Birkaç güne açıklayacağımız transferlerden de anlayacağınız gibi, imkanlar kısıtlı da olsa bir şeyler yapılabiliyor.





- Yargıtay'dan artık 3 Temmuz kararı çıkmalı. Fenerbahçe Kulübü, başkanı, taraftarı artık bundan kurtulmalı. Artık hakkımız verilmeli. Bu iş kabak tadı vermeye başladı.





- Bizi karalamaya çalışanlar, bu geceden sonra inşallah köşelerine çekilirler. Ben, seçim sürecinde de FB TV'ye çıkalım dedim. İsterlerse FB TV'ye çıkabilirler. FB TV onlara da açık.





"Bizim olmayan stadı nasıl satalım?"





- Stadımızın taşınması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil.





- Stadımızın satılacağı konusunda söylemler var. Bizim olmayan şeyi nasıl satacağız? Bu kulüp 111 yıl evvel nerede oynamaya başladıysa, orada oynamaya devam etmelidir. Başkası stadı taşımak isterse, bunu engellemek için elimizden gelen mücadeleyi de veririz.





- Biz spor kulübüyüz. Gayrimenkul şirketi değiliz. İpotek altında olan gayrimenkullerden bazılarını satmamız gerekebilir. Edirne, Kayseri, Antalya'daki yerler. Bu kulübü düzlüğe çıkarmak için her şeyi yapacağız.





Cumhuriyet