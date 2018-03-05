Kobe Bryant bir de Oscar aldı...

Profesyonel spor hayatını sonlandıran basketbol efsanesi Kobe Bryant en iyi kısa animasyon film dalında Oscar kazandı. NBA kariyerini iki yıl önce noktalayan yıldız oyuncu Holywood’a da adını yazdırdı. 90’ıncı Akademi Ödülleri kısa animasyon film dalında animatör Glen Keane ve Bryant ikilisi Oscar’a layık görüldü. Kobe Bryant’ın iki yıl önce basketbol kariyerini sonlandırırken okuduğu “Dear Basketball”(Sevgili Basketbol) mektubu yansıtan film tam 4 dakika. Seslendirmesini de Bryant’ın yaptığı kısa animasyon filmi Kobe’nin basketbol sevgisini anlatıyor. Ödülü alırken konuşan efsanevi yıldız, “”Basketbolcular olarak hep susmamız ve top sürmemiz istenir. Ancak biraz daha fazlasını yapabildiğimiz için mutluyum.” dedi. 20 sezon Los Angeles Lakers’da oynayan yıldız oyuncu emekliye ayrılmadan önce 5 kez NBA ödüllerine layık görüldü.