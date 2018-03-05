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Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri
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Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri
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05 Mart 2018 11:24
Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri
Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.
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