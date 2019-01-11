Samanyolu Haber /Dünya / Koalisyon sözcüsü: Suriye'den çekilme süreci başladı /11 Ocak 2019 17:08

Koalisyon sözcüsü: Suriye'den çekilme süreci başladı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını açıkladı.

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Sözcü Albay Sean Ryan, çekilme süreci kapsamında birliklerin hareketleri veya çekilmenin zamanlaması konusunda bir açıklama yapılmayacağını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamalarda 'IŞİD'i yenilgiye uğrattık' demiş ve Suriye'den çekilmenin başlayacağını söylemişti.

Ancak Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, Suriye'de IŞİD'e karşı ABD ile birlikte hareket eden silahlı güçlerin güvenliği sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmeyeceğini ifade etmişti.

Bugün de Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'den çekilme takvimiyle ilgili belirsizliğe karşın süreci devam ettiren adımlar attığını yazmış, gazeteye konuşan bir savunma yetkilisi, "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz"demişti.

Perşembe günü bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri harekâtının ABD askerlerinin çekilmesiyle bağlantılı olmadığını ifade etmişti.
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