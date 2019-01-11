Samanyolu Haber /Gündem / Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası /11 Ocak 2019 17:09

Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos: Dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 3 değer kaybeden Türk Lirası, dünyanın en ucuz para birimi.

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Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL’yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi. Saravelos, Türk Lirası’nın dünyanın en ucuz para birimi olduğunu, dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 3 değer kaybettiğini belirtti.

Saravelos, en pahalı para olarak ise Çin Yuanı’nı işaret etti ve yuanın dolar karşısında cuma günü 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkati çekti. Deutsche Bank Stratejisti ayrıca Japon Yeni’nin önde gelen paralar içinde en ucuzu olduğunu belirterek, “Bu Japon Yeni’ne yatırım yapmamızın nedenlerinden biri” diye konuştu.
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