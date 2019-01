Kızılay: Kan stokumuz azaldı, bağış yapın

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Kınık, sosyal medya hesaplarından "Acil Duyuru" başlığıyla kan bağışı çağrısında bulundu.







Kınık mesajında, "Yurt genelinde kan stoklarımız azaldı, kan ihtiyacımız arttı. Kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarımızda ciddi düşüş var. Sizleri Kan bağış noktalarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





?Türkiye'deki kan ihtiyacının karşılanması için 2018 yılında 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı aldıklarını aktaran Kınık, bu bağışlarla hastanelerde kan bekleyen yaklaşık 4 milyon hasta ve yaralıya şifa ulaştırdıklarını belirtti.







Kış koşullarının ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Kınık, şunları kaydetti:





"Ekiplerimiz her mevsimde olduğu gibi kış aylarında da görevlerinin başında kan bağışı noktalarında bağışçılarımızı bekliyor ancak kış koşulları nedeniyle kan bağışları her geçen gün düşüş gösteriyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı azalma bir yana artış eğilimi gösteriyor kış aylarında. Kan, uzun süre saklanabilen bir tedavi aracı değil maalesef. Kızılay olarak her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı almamız ve hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Ancak kan bağışlarımız şimdilik günlük 7 binler dolayında. Soğuk ve yağışlar nedeniyle daha da düşüş eğiliminde. Kış aylarına maksimum kan stokuyla girmemize rağmen, 60 binler dolayında olması gereken stok sayımız 40 binlerin altına inmiş durumda. Bu nedenlerle zaten duyarlı olan tüm milletimizi bir kez daha kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."





20 DAKİKADA YAPILABİLİYOR







Kızılay, 2005'te Ulusal Güvenli Kan Temini projesini başlatarak, 300 bin ünite dolaylarında olan gönüllü kan bağışı sayısını her geçen yıl artırarak 2,5 milyon üniteye çıkardı.





Her gün yaklaşık 300 ekip ile kan bağışı toplamak için harekete geçen Kızılay, alınan kanlara dünya standartlarında testler uygulayarak kan bağışlarını eritrosit, trombosit ve plazma olarak ayrıştırıp hastanelere teslim ediyor.





Kızılay bağış noktalarına geçerli kimlik belgesi ile gelen bir kişi, form doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra kan bağışını 20 dakikada yapabiliyor.