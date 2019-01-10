İspanya'da Tenis skandalı: 28'i profesyonel 83 kişiye gözaltı

İspanyol basınında yer alan haberlerde, ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan profesyonel tenis maçlarıyla bağlantılı bahis oyunlarında şike yapan bir örgütün ortaya çıkarıldığı belirtildi.







Sputnik'te yer alan habere göre Avrupa Polis Ofisi'nden (Europol) yapılan açıklamada, aralarında 28 profesyonel tenisçinin de olduğu 83 kişiyi şike yoluyla milyonlarca euro kazandıkları şüphesiyle gözaltına alındı.





?Europol'un açıklamasında, "İspanyol polisi ve İspanya Ulusal Anayasa Mahkemesi tarafından koordineli olarak yürütülen ‘Bitures' adı verilen operasyon neticesinde, profesyonel tenis maçlarını sonuçlarına etki ederek şike yapan bir organize suç örgütü ortadan kaldırılmış" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada ayrıca, İspanyol yetkililerin 11 eve düzenlediği baskınlarda, 167 bin euro nakit para, bir adet tüfek, birkaç tane lüks otomobil ele geçirildiği belirtilirken, ayrıca operasyon kapsamında 42 adet banka hesabını dondurduğu bilgisi paylaşıldı.





KATALAN YILDIZ MARC FORNELL DE GÖZALTINDA







Ayrıca aralarında Katalan tenisçi Marc Fornell'in de olduğu 28 profesyonel tenisçiyle birlikte operasyon kapsamında toplamda 83 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.





Öte yandan ismi verilmeyen ancak son ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldığı bilgisi verilen bir tenisçinin de soruşturulanlar arasında olduğu ifade edildi.