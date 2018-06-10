'Kitleleri narkozlamanın sınırı var ve o sınıra gelindi'

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz'ın anketlerle ilgili değerlendirmesini köşesine taşıdı.







Korkmaz'ın bütün anketlerin ortalaması ve kendi değerlendirmesinin sonucuna göre, genel kanının aksine Erdoğan partisinden daha düşük oy alıyor.





Doğru'nun yazısının bir kısmı şöyle:





"Her liderin, kitleleri narkoz altına alma gücü var, her lider seçmeni, belli bir dozda narkozlar. Güçlü liderler “ekonomik kriz- savaş- doğal afet- kıtlık-değişim yıllarının” kitlelerde yarattığı beklentiyi narkoz etkisine dönüştürürler.





Ne derse inanılır.

Ne yapsa beğenilir.





“Ay'a üç şeritli yol yapacak, yolun geçeceği arazide kamulaştırma başladı…” denilse inanılır.





Gün gelir!

Narkoz etkisi söner.

Adana deyişiyle yazayım:

Halk ayıkır!

Yalancı mı?

Yorgun mu?

Aldatıyor mu?

Atıyor mu?





Şüphelenmeler başlar. Şüphelenmek sağlık işaretidir ve “elim kırılsaydı da ona oy atmasaydım” dövünmeleri bile başlar. Yüzde 70 oy aldığı büyük kentlerde miting meydanlarında yer yer boşluklar bile görülür.





İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, çok dikkatli, kılı kırk yaran bir üniversite hocasıdır.





Diyor ki:

Fenerbahçe seçimleri oldu.

Ramazan ayındaydık.

Ali Koç, kürsüde su içti.

Aziz Yıldırım oruçluydu.

Seçimi Ali Koç kazandı.

Bu örnek bize şunu gösteriyor: İnanç popülizmi, kamu kaynaklarını seçim harcamalarında kullanma, milli duyguların seçim odaklı aşırı ateşlenmesi, dış güçleri abartmak ve bunlara dayalı algı yaratmanın (narkozlama) da bir sınırı var.

Sınıra gelindi.





Prof. Dr. Esfender Korkmaz, 4 anket firmasının yaptığı 4 ayrı anketin ortalamasını almış, şu tabloyu (yüzde olarak) bulmuş.





AKP: 41.15.

CHP: 23.63.

İYİ Parti: 12.75.

HDP: 9.87.

MHP: 6.63.

SP: 2.15

Diğer: 3.70





Bu tablo anketlerin ortalamasıdır, hocanın tahmini ise şöyle:

(Birinci turda)





Erdoğan: Yüzde 39.0 alır.

İnce: Yüzde 31.0 alır.

Akşener: Yüzde 16.0 alır.





Bu tahminine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin söylediğinin aksine, partisinden daha düşük oy alabiliyor.