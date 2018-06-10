Döviz için çok önemli 36 saat

Türkiye’nin Ramazan Bayramı ve kritik yurtiçi ekonomik verilerini beklediği haftada, küresel piyasalarda döviz kurlarını yakından etkileyebilecek üç önemli toplantı gerçekleşecek.





Business HT'de yer alan habere göre, Haziran ayı toplantısına 12 Haziran’da başlayacak Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını 13 Haziran’da açıklayacak. Özellikle tahvil alım programıyla ilgili planlarının merak edildiği Avrupa Merkez Bankası ( AMB ) faizlerle ilgili kararını 14 Haziran’da duyuracak. Bu ayın faiz toplantısına 14 Haziran Perşembe başlayacak Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) kararı ise 15 Haziran’da kamuoyu ile paylaşılacak.







BEKLENTİLER NELER?





36 saat içerisinde düzenlenecek üç toplantıda Fed’in faiz artırması, AMB’nin tahvil alımını durdurma planının ayrıntılarını netleştirmesi ve BoJ’un teşvik programını sürdürmeye devam etme kararı alması bekleniyor.





Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin duruşu, yatırımcılara Dolar almayı teşvik ederken, bu durum gelişen piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Fed, yine faizleri yükseltirse, bu yıl ikinci kez “faiz artışı” kararı almış olacak.





AMB’nin üç yıldır devam ettirdiği parasal genişlemenin akıbeti de merak konusu. Dünya ekonomisinin 2018'de güçlü büyüme sergileyeceği beklentisi de bu kararda etkili olacak. JP Morgan analistlerine göre gelişmiş ülkeler, önceki üç ayda yüzde 1,6 büyürken, bu çeyrekte yüzde 2,5 büyümeleri öngörülüyor. AMB Başkanı Draghi'nin Baş Ekonomisti Peter Praet, politika yapıcıların tahvil alım programından çıkmak için ilk resmi toplantısını gerçekleştireceği sinyallerini vermişti.





Öte yandan sıkılaşma henüz Japonya'nın gündeminde yok. Fed ve AMB 'den önce varlık alımı yapmaya başlayan BOJ, alımlarını hâlen sürdürüyor. Bu nedenle Japonya'nın bilanço tablosu, ülkenin yıllık ekonomik üretimini geçmeye hazırlanıyor. Nisan ayı enflasyon verisi ülkenin, enflasyon hedefi olan yüzde 2'den çok uzakta olduğunu teyit etmişti.





Üç büyük Merkez Bankası’nın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB), 7 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınlayacak.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's mayıs sonunda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirmiş, Dünya Bankası ise tahminini yüzde 3,5’ten 4,5’e yükseltmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıklayacak birinci çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla verisinin yanı sıra pazartesi günü saat 10:00 TCMB’nin nisan ayı cari denge verisi de açıklanacak. 13 Haziran Çarşamba gününe gelindiğindeyse nisan sanayi üretimi ile TCMB’nin aynı aya ait özel sektör yurt dışı borcu duyurulacak.