Samanyolu Haber /Ekonomi / Kitap fuarı dertli: %80'e varan zam var, satışlar ve ciroda büyük düşüş yaşanıyor /19 Kasım 2018 11:06

Kitap fuarı dertli: %80'e varan zam var, satışlar ve ciroda büyük düşüş yaşanıyor

Döviz kurlarında yaşanan artış, kitap fiyatlarını da etkiledi. İstanbul Kitap Fuarı’nda kitap fiyatlarının yüzde 60, kaynak kitapların ise yüzde 70-80 oranında zamlandığı görüldü.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2017'de tonu 750 euro olan kâğıt, bu yıl 900 euro'ya çıkmış, yayıncıların maliyeti ise en az yüzde 60 artmıştı. Bu yıl 37.'si düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı'na da gündem zamlardı.

Fuardaki bir yayınevi satış sorumlusu, "Fuara özel indirimlere rağmen satışlarımız yüzde 30 düştü. Artık fuara para kazanmak için gelmiyoruz. Maksat biz de buradayız diyebilmek" dedi. Yüksek maliyetlerden yakınan bir diğer satış sorumlusu ise, kitapların indirimli satılmasına rağmen geçen seneki cirolarını yakalayamadıklarını ifade etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, eğitim sistemindeki değişiklik nedeniyle kaynak kitaplarda yaşanan zammın yüzde 80'i bulduğunu belirtirken, fuarda bulunan bir veli ise, "Yalnızca bir ders kitabı 20 lira. Kaynak kitaplar için ise her sene 300 TL vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

Roman ve hikâye türü eserlerde satışların her sene düştüğünü belirten satış temsilcileri ise, TYT, AYT, YDT, LGS gibi sınavların, kaynak kitaplarındaki satışları mecburiyetten dolayı artığını dile getirdi.
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