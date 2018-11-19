İDO gemilerini sessiz sedasız satılığa çıkardı

Toker, üç geminin de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girdiğini kaydetti.





Çiğdem Toker, "İDO gemiler internette satışa çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısında "İDO'nun durdurduğu hatlarda sefer yapan üç gemi satışa çıkarılmış. İhaleyle falan değil. Gemi alım-satım ilanlarının yayımlandığı internet sitesi www.nautisnp.com'da" ifadesini kullandı.





"Oruç Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemilerinin satış ilanları fotoğraflarıyla birlikte alt alta duruyor sitede. Gemilerin her birine 2'şer milyon dolar isteniyor" diyen Toker, şöyle devam etti:





— Üç geminin ortak özelliği 1997 yılında Norveç'te inşa edilmesi. Üçü de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girmiş. İDO, 2011'de özelleştirilirken mülkiyetin İBB'de kaldığı açıklanmıştı. "O halde bu gemileri kim satışa çıkardı, geliri kimin olacak?" sorusunu sorabiliriz.