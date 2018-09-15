Samanyolu Haber /Gündem / Kişiye özel yasa : ‘Üç yıl profesörlük’ şartı kalkar kalmaz:onu rektör yaptı /15 Eylül 2018 14:50

Kişiye özel yasa : ‘Üç yıl profesörlük’ şartı kalkar kalmaz:onu rektör yaptı

Rektör olabilmek için profesörlükte üç yılını doldurma şartının kaldırılmasından iki gün sonra eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in Hacı Bayram Üniversitesi’ne rektör atanması ‘kişiye özel yasa’ eleştirilerini gündeme getirdi.

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Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile rektör olabilmek için gerekli en az üç yıl profesörlük yapma şartı kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi çıkarmasından iki gün sonra ilk rektör atamasını bugün yaptı.


Müsteşarlık sonrası jet gibi profesör olmuştu
Ankara’daki Hacı Bayram Üniversitesi’nin rektörlüğüne profesörlük sürecinde üç seneyi doldurmamış olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin’i atadı. 25 Temmuz’da müsteşarlık görevi sona eren Yusuf Tekin’in ağustos ayı içinde profesör olduğu öğrenildi.

İki ayda üçüncü değişiklik
Rektör olabilmek için profesör olma şartı 10 Temmuz’da yayınlanan 703 numaralı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kaldırılmış, tepkilerin ardından 16 Temmuz’da karardan geri adım atılmıştı.


Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Rektörlükte üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırıldı. Geçen ay profesör olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” dedi.
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