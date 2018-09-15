İşçilerin gözaltı fotoğrafları ortaya çıktı

İşçilere destek vermek için havalimanı şantiyesini ziyaret eden HDP'li vekillerin koğuşlarda inceleme yapmasına izin verilmemişti. HDP'li vekiller bunun üzerine işçilerin gözaltında tutulduğu karakolların önüne gitmişti. Burada yetkililerin kendilerine bilgi vermekten kaçındıklarını söyleyen vekiller gözaltı sayısının 500'ün üzerinde olduğunu söylemişti.



Jandarmanın koğuş kapılarını kırarak içeriye girmesi görüntülere böyle yansıdı.



Artı Gerçek'e konuşan HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ise Arnavutköy Jandarma Komutanlığı önündeki bekleyişlerinin devam ettiğini söyledi. Gülüm milletvekilleri olarak dün şantiyeye girdiklerini ancak bugün kendilerine izin verilmediğini belirtti. İçerdeki işçilerin kendilerine gönderdiği fotoğraflar ve görüntülerde dün gece saat 04.00'da kapıların kırılarak koğuşlara girildiğini öğrendiklerini söyleyen Gülüm, "Gözaltı sayısının artması büyük ihtimal. Çünkü şu an şantiye alanında sıkı yönetim var. Oradaki işçiler de aslında gözaltında. Şantiye alanında çok sayıda panzer, polis aracı ve TOMA bekletiliyor. Çok sıkı güvenlik önlemlerinden dolayı içeridekiler de endişeli. Sayının artmasından biz de kaygı duyuyoruz" diye konuştu.





Gözaltındaki işçiler Arnavutköy, Maslak ve Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutuluyor





Gözaltı sayısına ilişkin henüz kendilerine net bilgi verilmediğini dile getiren Gülüm, en az 500 gözaltı olduğunu, gözaltına alınan işçilerin Arnavutköy, Maslak ve Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bekletildiğini belirtti.





Gülüm, avukatların işçilerle görüşme talebininin Valilik talimatı ile reddedildiğini kaydetti. Gülüm, "İşçilerin ne ile suçlandığı belli olmadığı için süreç nasıl işleyecek, henüz bilmiyoruz" diye konuştu.