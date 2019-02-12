Samanyolu Haber /Politika / Kırklareli'nin CHP'li belediye başkanı istifa etti /12 Şubat 2019 15:48

Kırklareli'nin CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu partisinden istifa etti.

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Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

?Kesimoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığımız süreçte, Kırklareli halkının CHP Genel Merkezi gözünde hiçbir şekilde dikkate alınmadığını ibretle gözlemledim. Bu sebeple bugün itibariyle partimden istifa ediyorum" dedi.

'KENARA ÇEKİLMEYE NİYETİM YOK' DEMİŞTİ

Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava toplantısında CHP Genel Merkezi'nin kararını tanımadığını belirterek 'kılıç yarası' aldığını belirtmişti.

"Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç niyetim yok" diyen Kesimoğlu, seçimlere katılacağı sinyalini vermişti.
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