Samanyolu Haber /Gündem / Düşen helikopterlerin havalandığı 4. Hava Alay İstanbul'dan uzağa taşınıyor /12 Şubat 2019 15:59

Düşen helikopterlerin havalandığı 4. Hava Alay İstanbul'dan uzağa taşınıyor

Dört askerin şehit olduğu düşen helikopterlerin havalandığı 4. Hava Alay Komutanlığının taşınması için çalışma başlatıldı.

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Komutanlığın, Trakya'ya taşınacağı belirtildi. Açıklamada, "HU-1 helikopteri motor testi sırasında kaza kırımı meydana geldi. 4. Hava alay komutanlığı Trakya’da bir bölgeye taşınacak" dendi.

Öte yandan helikopterin düşme nedeni henüz belirlenemezken, helikopterin arızalı olduğu iddialarına askeri kaynaklardan yanıt geldi. Helikopterin periyodik bakımının yapıldığı duyuruldu.

İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine düşen, içindeki 4 askerin şehit olduğu helikopterin modeli de UH-1 çıktı. UH-1 tipi bir helikopter de en son 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da düşmüş, 5 asker şehit olmuştu.
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