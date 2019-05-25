Samanyolu Haber /Gündem / Kin tutmuyorum, avukat tutuyorum /25 Mayıs 2019 16:50

Kin tutmuyorum, avukat tutuyorum

Şarkıcı Gülben Ergen Türkiye'de insanların birbirini karalamak ve yıpratmak için birbiri ile yarıştığını söyledi. "Kin tutarmısınız?" sorusuna Ergen ilginç bir cevap verdi.

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Şarkıcı Gülben Ergen, son dönemde birçok dava açtığını söyledi.

Ergen, "Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum.” ifadesini kullandı.

"HEPSİNİ YOK ETMEK İSTERDİM"

Eser Yenenler'in programına konuk olan Ergen, “Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?” sorusuna, “Hepsini.” cevabını verdi. 

Son dönemde açtığı davalar sorulduğunda ise Ergen şunları söyledi: “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum”

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