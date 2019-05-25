Şarkıcı Gülben Ergen, son dönemde birçok dava açtığını söyledi.







Ergen, "Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum.” ifadesini kullandı.





"HEPSİNİ YOK ETMEK İSTERDİM"





Eser Yenenler'in programına konuk olan Ergen, “Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?” sorusuna, “Hepsini.” cevabını verdi.





Son dönemde açtığı davalar sorulduğunda ise Ergen şunları söyledi: “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum”



