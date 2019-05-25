Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'da deprem /25 Mayıs 2019 16:58

Marmara'da deprem

Marmara Denizi’nde Çanakkale’nin Biga ilçesinin 8,31 kilometre açığında Türkiye saati ile 15:13’te deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Marmara Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ve Tekirdağ’da da hissedildi.

?Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Marmara Denizi’nde Çanakkale’nin Biga ilçesinin 8,31 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem Türkiye saati ile 15:13’te meydana geldi. 

Yerin 10,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin Biga ve Tekirdağ’ın Şarköy ilçelerinde hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

KANDİLLİ'YE GÖRE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,2, merkez üssünü ise Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi olarak açıkladı.
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