Samanyolu Haber /Gündem / Kimliği belli olan Rus komutanın akıbeti belli oldu /25 Kasım 2017 20:47

Kimliği belli olan Rus komutanın akıbeti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ardahan’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken tabutun içerisinde cesedi bulunan Rus komutanın Rus, ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Kars Müzesi’nde muhafaza altına bulunan Rus komutanın naaşını Bakan Ahmet Arslan ile birlikte görerek Müze Müdürü Necmettin Alp’ten bilgiler aldı. Daha sonra Kars Valiliği'ne geçen Bakan Kurtulmuş, burada Rus komutanla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın, Rus ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.

'İADE SÜRECİNİ BAŞLATTIK'

Bir takım açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "Polonya’daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Rus komutan olduğu için Ruslar da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek" diye konuştu.
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