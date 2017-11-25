Vatandaşın gündemi belli... Ne Başkanlık Ne Erdoğan

Ekonomist Semih Ardıç TR724.com'da kaleme aldığı yazıda en son anketleri analiz etti.. İşte Ardıç'ın değerlendirmesi







Ekonominin seyri hayra alamet değil. Vatandaş maişet derdinde. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası’na mukabil tırmanışa geçmesi son iki ayda yüzde 20’ye yaklaştı. Alıştıra alıştıra devalüasyon hane halkının refahından çalıyor. Zam sağanağı sürüyor. Benzine bir ay içinde üçüncü defa zam geldi. Zammın toplamı 7 kuruşluk indirime rağmen 26 kuruşu buldu.





Ahval-i iktisadîye dair her veçheden alarm zilleri çalıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ise fiilî başkanlığını ne yapıp edip 2019’da resmen tescil ettirme peşinde. Hükûmet de onun ihtirasının peşinde koşuyor.





Esas mesele, yani vatandaşın derdi kimsenin umurunda değil. AKP kurmayları, kendilerini iktidara getiren iktisadî kriz ikliminin en kuvvetli partileri bile bir anda siyaset mezarlığına gömecek kadar tesirli olabileceği hakikatini çoktan unutmuşa benziyor.





DÜNYA GAZETESİ’NİN ANKETİ ‘KRAL ÇIPLAK’ DEDİ





Bin küsur odalı Saray’ın şatafatlı odalarına veya Başbakanlık koridorlarına ‘metal zehirlenmesi’ sebebiyle halkın hissiyatı tam olarak aksetmiyor. Aksi takdirde ekonomi bu kadar ağır bir buhrandan geçtiği halde hükûmet, bütün mesaisini algı ve imaj peşinde koşmaya tahsis etmezdi.





Bizler memleketin istikbaline namına kadar samimi bir dille ikaz etsek de ‘ötekileştirildiğimiz ve düşman kategorisinde mütalaa edildiğimiz’ için kale alınmıyoruz.





Xsights Araştırma, Dünya Gazetesi adına üç ayda bir 26 şehirde halkın nabzını tutan nihaî araştırması adeta ‘Kral Çıplak’ diyor. Yarın çok geç olmadan hiç olmazsa bu ankete kulak verilse…













EKONOMİ BİR YANA DİĞERLERİ BİR YANA





‘Toplumsal Nabız Anketi’nin 2017 senesine ait üçüncü çeyrek neticeleri iktidardaki AKP ve Erdoğan’a önemli mesajlar ihtiva ediyor. “Bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli mesele sizce nedir?” suâline verilen cevapta ne cemaat ile mücadele ne başkanlık ne de Suriye meselesi var.





Ankete iştirak eden 100 kişiden 53’ü suâle ‘ekonomi’ cevabını verdi. Bu oran ilk üç ayda yüzde 39, ikinci üç ayda ise yüzde 49 seviyesindeydi. Yani iktisadî sıkıntılar halkın en fazla meşgul olduğu meselelerin başında geliyor. Ekonomideki tablo icap eden tedbirler alınmadığı için aydan aya ağırlaşmış. Halk da bunun farkında.













İYİMSERLERİN ORANI YÜZDE 27





Hal-i hazırda AKP’nin iktisadî performansından müşteki insan sayısı arttığı gibi kısa vadede düzelme ümidi taşıyanların sayısı da azalıyor. İstikbale dair hissiyat da kötüye gidiyor. Ankete katılanların yüzde 44’ü ‘gelecek 5 sene içinde memleketteki genel durumunun bugünkünden daha kötü’ olacağına inanıyor. “Daha iyi olacak.” diyenlerin oranı ise yüzde 27. İyimserlerin oranı ikinci çeyrekte yüzde 46 seviyesindeydi.





Erdoğan’ın talimatı ile gece yarısı değiştirilen liselere giriş sisteminin (TEOG) nihaî halinden halk memnun değil. TEOG’un değiştirilmesini desteklemeyenlerin oranı yüzde 47. Bu bahiste üç kişiden birinin kararsız kaldığını ifade etmesi şayan-ı dikkattir.





VATANDAŞ, TEOG DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI





Kararsız sayısının kamuoyu araştırmalarındaki ortalamaların çok fevkinde olması Türkiye’de baskı ikliminin bir neticesidir. Esasında TEOG değişikliğini doğru bulmayanların oranı yüzde 60’ı geçiyor. Dünya’nın anketinde bunun ipuçları mevcut.





Vatandaş, üniversite imtihanlarının yap boz tahtasına çevrilmesine de karşı. Ankette 100 kişiden 44’ü üniversiteye giriş sisteminin değiştirilmesini doğru bulmadığını ifade etmiş. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 32. Devlet hizmetlerinden sadece yüzde 19’luk kesim memnun.





Anket İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Hatay, Trabzon, Van, Manisa, Samsun, Konya, Tekirdağ, Balıkesir, Mardin, Aydın, Malatya, Erzurum, Zonguldak, Kastamonu, Ağrı ve Kırıkkale’de bin 500 kişi ile yüz yüze mülakat tekniği ile yapıldı.













AKP, İKTİSADÎ KRİZE ÇARE BULAMADI





Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminde kafasını kaldıranın hapsi boyladığı Türkiye’de iktidarın ekonomideki bozulmaya çare bulamadığını, eğitimden sağlığa bütün sahalarda geriye gidildiğini söyleyebilmek bile cesaret istiyor. O cesareti gösterip ankete dahil olanların altını çizdiği hususları evvela Erdoğan’ın ve bakanların pür dikkat okuması lazım.





Dünya’nın sahadan ortaya koyduğu en yeni veriler, anketlerin dilinden en iyi anlayan siyasetçi olduğu iddia edilen Erdoğan’a hayli çarpıcı mesajlar veriyor. Bu arada Erdoğan’ın konuşma metinlerini kaleme alan müşavirler de bilsin ki vatandaşın yegâne derdi ekmek.





CEBE DOKUNUNCAYA KADAR REİS…





Çaya-çorbaya, yerli ve millî hamaset sosu dökmekle meseleler hallolmuyor.





ABD’de savcıya ‘Ambargoyu delmek maksadıyla Türkiye’de bakanlara ve Erdoğan’ın yakınlarına rüşvet dağıttığını’ itiraf eden Reza Zarrab’tan hamiyetperverlik devşirmeye kalkmakla işsizliğe, fakirliğe ve medar-ı maişete çare bulunamıyor.





AKP’ye verilen desteğin niye azaldığını anlamak isteyenler Dünya’nın anketine bakabilir…





Hasıl-ı kelam, İktidarın hataları vatandaşın cebine dokununca kimse reis meis dinlemiyor.





Kefenliler dahil…