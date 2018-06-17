Samanyolu Haber /Gündem / Kimin reytingi daha yüksek? ... Tartışmayı Erdoğan başlattı... /17 Haziran 2018 12:11

Kimin reytingi daha yüksek? ... Tartışmayı Erdoğan başlattı...

Erdoğan , CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce''nin tartışma davetine "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız" cevabını verdi....

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik olarak kullandığı "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız" ifadesi sonrası gündeme, reyting sonuçları geldi. 

Her iki liderin de katıldıkları canlı yayınlardan sonra açıklanan reyting rakamları, İnce'nin izlenme oranının Erdoğan'ın 2-3 katı olduğunu ortaya koyuyor. 

İnce'nin bugüne kadar katıldığı canlı yayınlar günün en çok izlenen programları arasında yer alırken, Erdoğan'ın katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak yayının aldığı reyting , bazı dizilerin tekrarı kadar reyting almamıştı. 


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