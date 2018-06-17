Samanyolu Haber /Gündem / Psikologlar, Erdoğan'ın ruh hâliyle ilgili brifing verdi /17 Haziran 2018 11:30

Psikologlar, Erdoğan'ın ruh hâliyle ilgili brifing verdi

"Psikologlar, narsistik kişilik bozukluğunun en temel belirtilerini sıraladı"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı psikologla bir araya geldiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ruh hâlini sorduğu iddia edildi. Psikologların  bu brifingde Kılıçdaroğlu’na “narsistik kişilik bozukluğu”nun en temel belirtilerini sıraladığı ileri sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan haberde, psikologların şunları söylediği kaydedildi:

“Narsistik kişilik bozukluğunun en temel özelliği kişinin kendisini herkesten üstün görmesidir. Bu kişiler sürekli övgü beklerler, hâkimiyetin daima kendilerinde olmasını isterler. Bunu sağlayamadıklarında öfkelenirler. Suçluluk duymadan karşılarındaki kişileri sömürürler. Empatiden yoksundurlar. Hatalı olduklarını ima etmeye çalışsanız da asla anlamazlar, inkâr ederler. Başkalarını sık sık aşağılarlar ve bundan büyük bir haz duyarlar.”
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