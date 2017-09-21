FLAŞ... Atatürk Havalimanı'na jet düştü, yangın çıktı

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada düştü. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı çıkarılan kaptan pilot yaşamını yitirdi.





Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.



