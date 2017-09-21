FLAŞ... Atatürk Havalimanı'na jet düştü, yangın çıktı

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada düştü. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı çıkarılan kaptan pilot yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.
KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazanın ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı.
Kaptan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZA SONRASI UYARI
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, kazanın ardından uçuşların tek pist olarak devam ettiğini belirterek, olası tehirler için yolcuların THY'nin web sitesinden uçuşlarını takip etmeleri uyarısında bulundu.