Samanyolu Haber /Gündem / Kilis ve Hatay'a yine roket atıldı /02 Şubat 2018 11:14

Kilis ve Hatay'a yine roket atıldı

Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Hatay ve Kilis’e Suriye’nin Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen peş peşe  6 roket düştü... Toplam 11 kişi  yaralandı.

Olay yerlerine  çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
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