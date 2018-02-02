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Kilis ve Hatay'a yine roket atıldı
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Kilis ve Hatay'a yine roket atıldı
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02 Şubat 2018 11:14
Kilis ve Hatay'a yine roket atıldı
Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı.
SHABER3.COM
Hatay ve Kilis’e Suriye’nin Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen peş peşe 6 roket düştü... Toplam 11 kişi yaralandı.
Olay yerlerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
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