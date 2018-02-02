Alparslan Kuytul'a Erdoğan'a hakaret iddiasıyla dava açıldı

Adana’da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 7 yıl hapis cezası isteniyor.







Cumhuriyet savcılığınca, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha önce “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından başlatılan soruşturmalar tamamlanıp 2 ayrı iddianame hazırlandı.





Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istendi.





Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul’un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.





Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul’un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, sözde F…. darbe girişimi iddialarını destekler mahiyette açıklamalar yaptığı önü sürülüyor.





İddianamede, Kuytul’un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip “Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah’a verir” diyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edildi.





Kuytul’un, halk arasında dini inanç ve siyasi düşünce ayrımı yaptığı öne sürüldü. Kuytul’un önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.





VAKFA YÖNELİK OPERASYON





Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, “vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü” iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak’ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul’un da aralarında yer aldığı 25 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı. Kuytul ve diğer kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.