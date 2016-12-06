Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gözaltına alındı /06 Aralık 2016 10:59

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gözaltına alındı

15 Temmuz öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Fatih Gürsul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akademisyenlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında  gözaltı kararı verilen Fatih Gürsul'un Ankara'da evinde gözaltına alındığı öğrenildi. 

Gürsul'un İstanbul'a getirileceği belirtildi. Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. 

CHP Basın Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, Gürsul'un KHK ile açığa alınmasının ardından CHP'ye aktif olarak danışmanlık yapmadığı belirtildi.
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