Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akademisyenlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen Fatih Gürsul'un Ankara'da evinde gözaltına alındığı öğrenildi.





Gürsul'un İstanbul'a getirileceği belirtildi. Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı.





CHP Basın Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, Gürsul'un KHK ile açığa alınmasının ardından CHP'ye aktif olarak danışmanlık yapmadığı belirtildi.

