'Yan yana gelmek zorundayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hayır bloğu’ temasları HDP ile sürdü. CHP lideri, beraberinde genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Haluk Koç ile HDP Genel Merkezi’ne geldi.



Kılıçdaroğlu’nu genel merkez girişinde HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder karşıladı. Önder ve HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay’ın yanı sıra MYK üyesi Fatma Kurtulan’ın da katıldığı görüşmede CHP lideri Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın odasında ağırlandı. Kılıçdaroğlu odaya girişinde dikkatini çeken duvardaki bir tabloyu sordu. Önder de, “Bu oda tutuklu eş başkanımız Demirtaş’ın odası. Bu tablo da ona hediye olarak gelmişti” dedi. Kılıçdaroğlu da tabloyu Hakkari’de Bir Mevsim filmindeki bir sahneye benzettiğini söyledi. Bu diyaloğun ardından görüşmeye geçildi.





Kemalbay: Yan yana gelme görevimiz var







Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay şunları söyledi:





KIRILMA ANINDA BİR ZİYARET: Sayın Kılıçdaroğlu ile kamuoyunun bir süredir beklediği bir buluşma gerçekleştirdik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Böylesine zorlu bir dönemde dünyada bölgede ve Türkiye’de oldukça büyük kırılma anlarının yaşandığı bir dönemde partimizi ziyaret ettiler. Özellikle meşru olmayan anayasa referandumundan sonra demokrasi güçleri açısından ortak bir mücadele anlayışıyla yan yana gelişinin diyalog içinde olmasının büyük bir önemi ve anlamı var.





DİYALOG DEVAM ETMELİ: Partimiz 7 Haziran’ın ardından önemli bir saldırıya uğradı. Dokunulmazlıkların kaldırılması, meclisin iradesinin ortadan kaldırılması, 6 milyon seçmenin iradesinin yok sayılması, antidemokratik süreç, OHAL ve KHK’ler, bir gecede insanların ekmeğinden edilmesi, gazetecilerin tutuklanması, çatışma ve savaş politikalarının yürürlükte olması, önümüzdeki süreç açısından bizlere bu karanlık tablonun değişmesi için ve önemli demokratik tartışmalarda yan yana geliş açısından sorumluluk yüklüyor. Bu anlamlı diyalog ve görüş alışverişinde bulunduğumuz bu ziyaret bizim için önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu yan yana geliş başta cezaevinde bulunan partililerimizin özgürlüklerine kavuşmasına da hizmet eder. Önümüzdeki dönemde bizler demokrasinin evrensel insan hakları kriterlerinin demokratik ilkeler etrafında partiler arası diyaloğun sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz.





Kılıçdaroğlu: Ortak paydada buluşmalıyız





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret sonrası açıklamaları şöyle:





KİMSE DÜŞÜNCELERİNDEN ÖTÜRÜ CEZAEVİNE ATILMAMALI: Güzel bir görüşme oldu. Bir referandum süreci yaşadık. Bu süreçte demokrasiyi savunan kim varsa bugün de demokrasiyi savunmalıyız. Birlikte yaşama iradesinin en güçlü ortaya konacağı rejim demokrasidir. Birlikte yaşayacaksak birbirimizin düşüncelerine tahammül etmeliyiz. Kimse düşüncelerinden ötürü cezaevine atılmamalı. Siyasal görüşlerimiz farklı olabilir, farklı siyasi partilerde, derneklerde, sendikalarda olabiliriz. Ama bir demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundayız. Türkiye’yi uygar dünyaya taşıyacak ana omurga budur.





DEMOKRASİ KADAR GÜZELİ YOK: Eğer bugün Türkiye yarı açık cezaevine dönüşmüşse, olağanüstü kararnamelerle yönetiliyorsa kimse demokrasiden söz edemez… Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde bir arada yaşayarak demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz… Demokrasi kadar güzel bir şey yok . Şimdi demokrasinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Demokrasinin olduğu yerde terör, terörün olduğu yerde demokrasi olmaz. Biz düşüncelerini açıkladı diye hapishanelerinde gazetecilerin, aydınların olduğu bir Türkiye istemiyoruz. İşini istedi diye açlık grevi yapan ve hapishaneye konan hocaların olmasını da istemiyoruz. Böyle bir Türkiye’yi bir hak etmiyoruz. Yıllarca demokrasi mücadelesi verdik. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Bir araya gelmeliyiz ve demokrasi türküleri söyleyerek ülkemizi yüceltmeliyiz.