Flaş! Bülent Arınç’ın damadına tahliye

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter’in tahliyesine karar verdi.







KHK İLE GÖREVDEN ALINMIŞTI





Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, daha önce KHK ile kamu görevinden alınmıştı. Yeter, Arınç'ın kızı Ayşegül Arınç ile evli.





GÖKÇEK İLE TWITTER'DA ATIŞMIŞTI





Ekrem Yeter'in ismi ilk olarak Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasındaki tartışmada gündeme gelmişti. Melih Gökçek “Bülent Arınç'ın kızı ve damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter fanatik paralelcidir” demişti. Melih Gökçek'in iddiası üzerine Ekrem Yeter twitter hesabından açıklama yapmış ve Gökçek'e şu yanıtı vermişti; “Ey Gökçek! Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki iyi niyetinden bir an bile şüphe etmediğim, dürüst, namuslu ve vicdan sahibi bir adamın damadı olduğum için gurur duyuyorum. Ancak bana ve eşime paralel demişsin, eğer paralelden kastın vatana millete ve insanlığa hizmet edenlere alkış tutmaksa evet biz sonuna kadar paraleliz. Yok eğer paralelden kastın devlete ve millete kumpas kurmak, ihanet etmek, rant peşinde koşmak, yalancılık, dalkavukluk, sinsilik, arkadan kuyu kazmak, belden aşağı vurmak ise onu biz bilmeyiz ama…”







