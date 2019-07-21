Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten fezleke /21 Temmuz 2019 10:58

Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erdoğan'a hakaretten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni fezleke düzenlediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Milliyet'ten Şevket Yaman’ın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, 12 Aralık 2018'de Ankara'da düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda "F...’nün her ayağını ortaya çıkardılar. Baklavacı ayağı, sanayici ayağı, esnaf ayağı, gazeteci ayağı, bilmem ne bilmem ne. Bir şey eksik. F..’nün siyasi ayağı. Bunu söylüyorum mahkemeye de vermiyorlar. Çünkü götürüp delilleri önüne koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nedeniyle fezleke düzenledi.

15 Mayıs 2019’da düzenlenen fezlekede, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, "silahlı terör örgütüne mensup veya o örgütün çıkarlarına uygun çalışmalarda bulunan bir kişi olarak göstermek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli kanuni delilin mevcut olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Fezlekede, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine mutlak bir koruma sağlamadığı, TBMM tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten fezleke Sonraki Haber >>

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:53